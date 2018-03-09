В элитном районе Парижа откроется отель Bulgari с огромным бассейном

В парижском «Золотом треугольнике» появится новый отел с огромным бассейном и барами от ювелирного дома Bulgari. Об этом рассказали представители компании.

Никита Готский

Новая гостиница появится на элитной Авеню Георга Пятого, которая входит в «Золотой Треугольник» Парижа место, где располагаются престижные рестораны, гостиницы и бутики. В Bulgari отметили свою гордость касательно того, что им удалось разыскать место для очередной гостиницы во французской столице. Новое местоположение они назвали «потрясающим». Открытие состоится через два года. Новинка покажет шикарный уровень гостеприимства римского ювелирного дома в Париже.В отеле Bulgari будет более 70 номеров. Посетители смогут пользоваться бассейном, баром, салом и рестораном. Оформят интерьер парижские архитекторы.