Верховный суд Индии постановил, что жители страны имеют право на пассивную эвтаназию, то есть отключение от систем, обеспечивающих функционирование организма в состоянии комы.

Виктория Озерова

В пятницу в Индии легализовали пассивную эвтаназию.Соответствующее решение принял Верховный суд. Объяснили постановление тем, что искусственная поддержка функционирования организма против воли пациента есть посягательством на его тело, а каждый вправе умереть достойно. Применять пассивное умерщвление можно будет только в том случае, если персона оставит письменное «заблаговременное волеизъявление». Это свидетельство, в котором особа отказывается от поддержания жизни за счет искусственных методов, если когда-либо впадет в кому из-за заболевания или аварии.Если такого документа нет, то в суд смогут обратиться родные пациента с заявлением. Решение будет приниматься на основании заключения медицинского совета.