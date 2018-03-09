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| | Просроченное мясо спровоцировало скандал в Бельгии

Просроченное мясо спровоцировало скандал в Бельгии

Сегодня, 19:43
В процессе случайной проверки выяснилось, что мясная продукция в магазинах города Вервье, представляет серьёзную угрозу для здоровья человека.

Просроченное мясо спровоцировало скандал в Бельгии

 

Как стало известно, на прилавках магазинов Бельгии нашли некачественное мясо, поставляемое компанией Veviba. По указу чиновников, просроченный продукт немедленно изъяли с витрин. На эту меру власти пошли после проверки, в процессе которой выяснилось, что мясная продукция в магазинах города Вервье представляет угрозы для здоровья людей. К примеру, в поедаемым сырым фарше нашлись отходы запрещенные к продаже для потребления в пищу. Тем клиентам, которые до обнаружения некачественного мяса, рекомендуется обратиться к врачу за помощью.

Компания Veviba производит треть мяса в Бельгии. После скандала Министерство сельского хозяйства страны временно отобрали у нее лицензию на работу.
Никита Готский
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