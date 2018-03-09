Просроченное мясо спровоцировало скандал в Бельгии

В процессе случайной проверки выяснилось, что мясная продукция в магазинах города Вервье, представляет серьёзную угрозу для здоровья человека.

Никита Готский

Как стало известно, на прилавках магазинов Бельгии нашли некачественное мясо, поставляемое компанией Veviba. По указу чиновников, просроченный продукт немедленно изъяли с витрин. На эту меру власти пошли после проверки, в процессе которой выяснилось, что мясная продукция в магазинах города Вервье представляет угрозы для здоровья людей. К примеру, в поедаемым сырым фарше нашлись отходы запрещенные к продаже для потребления в пищу. Тем клиентам, которые до обнаружения некачественного мяса, рекомендуется обратиться к врачу за помощью.Компания Veviba производит треть мяса в Бельгии. После скандала Министерство сельского хозяйства страны временно отобрали у нее лицензию на работу.