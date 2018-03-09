В Китае остановлена работа отеля из-за бесплатного секса

Из-за предложения бесплатного предоставления услуг сексуального характера от 19-летней блогерши пришлось остановить работу отеля в Китае. Желающих получить бесплатный секс было так много, что девушка попыталась сбежать с места происшествия.

После объявления в одной из социальных сетей о том, что 19-летняя блогерша из Шанхая готова заняться сексом с любым желающим в номере гостиницы, к отелю пришли около трех тысяч мужчин. Испугавшись такого наплыва клиентов, девушка попыталась скрыться места происшествия, но это ей не удалось.Инцидент произошел 26 февраля. Когда пришедших заинтересованных объявлением мужчин администрация отказалась пропускать к номеру постоялицы, они двинулись туда сами. Это при том, что после обнаружения большого наплыва людей, девушка успела удалить сообщение с предложением секса и опубликовала новое, где объясняла, что все это было шуткой, и просила не искать ее в отеле.

Ей пришлось обратиться к персоналу гостиницы с просьбой помочь безопасно покинуть задние. Благодаря сотрудникам отеля, девушка благополучно добралась до парковки и успела сесть в ожидавшее ее такси. Однако, окончательно скрыться не получилось – в аэропорту Санья Феникс ее ожидали сотрудники китайской полиции. Девушка задержана по обвинению в проституции, несмотря на ее оправдание, что все это было только пиар-ходом для привлечения подписчиков.