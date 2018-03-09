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| | Пингвины прославились после селфи в Антарктиде

Пингвины прославились после селфи в Антарктиде

Сегодня, 18:47
Проживающие в Антарктиде императорские пингвины нашли брошенную ученым камеру и сделали селфи. Кадры с участием птиц появились в Facebook.

Пингвины прославились после селфи в Антарктиде

 

На изображениях видно, как пингвины приближаются к камере и начинают склонять свои головы в разные стороны, но при этом заглядывая в объектив. Далее они начинают более кардинально изучать камеру. Через сутки после публикации ролик набрал почти сто тысяч просмотров в интернете.

Пингвины прославились после селфи в Антарктиде

 

Данную запись удалось случайно снять на стоянке пингвинов возле научно-исследовательской станции. Один из ученых оставил камеру на поверхность ледяного покрытия рядом с пунктом их скопления. По данным специалистов, подобные проявления интереса к оборудованию для антарктических птиц нельзя назвать редкостью, потому как пингвины по своей природы очень любопытные.
Никита Готский
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