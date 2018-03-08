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| | Американский разведывательный самолет пролетел около российских баз в Сирии

Американский разведывательный самолет пролетел около российских баз в Сирии

Вчера, 23:10
8 марта возле границ России на Балтике и в Черном море разведывательные стратегические беспилотники Соединенных штатов и Великобритании осуществили полеты.

Американский разведывательный самолет пролетел около российских баз в Сирии

 

Как выяснилось, разведка границ Ленинградской и Псковской области осуществлялась британским беспилотником RC-135W с бортовым номером ZZ665. Изначально самолет был замечен возле баз Тартус и Хмеймим. Воздушное судно вылетело с аэродрома под названием Суда-бэй, который находится на Крите.

Разведка около Крыма проводилась американским воздушным судном ВВС RQ-4B, имеющим бортовой номер 10-2043. Разведчик Соединенных штатов осуществил вылет с авиабазы Сигонелла, расположенной на Сицилии. Беспилотный аппарат на высоте 16 000 метров несколько часов летал возле Черного моря.

Следует напомнить, что американская авиация уже неоднократно проводила подобные разведывательные операции и приближалась к границам России.
Татьяна Преображенская
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