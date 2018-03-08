В Сети вызвали шок фото в стиле "зомби" годовалого ребенка

Женщина, проживающая в Австралии, показала своего зомби-сына. Для своего ребенка она провела необычную фотосессию.

Фотосессию в жанре »зомби» организовала для сына гражданка Австралии Эми Герберт, о чес она позже рассказала в Сети. Фолловеры оказались в шоке от работы женщины, они жестко раскритиковали поступок матери, обрушив на нее ряд отрицательных комментариев.

Никита Готский

По словам Герберт, она постоянно хотела для своего ребенка сделать что-либо необычное. Мальчик появился на свет в 2015 году на Хэллоуин, когда он рождался, у него отсутствовало биение сердца. Женщина думала, что е ребенок скончался, но спустя долю секунды медсестра крикнул, что мальчик жив. После этого мать увидела своего сына только спустя три дня, так как все это время и она, и ее отпрыск чувствовали себя довольно плохо. С того времени Эми именует сына «мой маленький зомби».