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| | На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу

На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу

Вчера, 20:34
На береговой линии Квинсленда, расположенного в Австралии, очевидцы сфотографировали выбросившуюся 150-килограмовую пугающую рыбу. Никогда ранее обнаружившие это существо люди не видели чего-либо подобное.

На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу

 

Жители Австралии поражены найденной на берегу Квинсленда огромной необычной рыбой, вес которой достигает 150 килограмм. Нашедшие это существо люди уверенны, что прежде им не встречалось нечто подобное.

У найденной рыбы странное строение тела, что ставит под вопрос то, можно ли действительно отнести ее к виду рыб. У существа приплюснутая голова и тело, делающего его похожим с земноводными, при этом большие плавники в посмертном состоянии согнулись по типу лап. Этого говорит о том, что рыба могла жить на дне, а лапы использовала для передвижения по нему.

На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу

 

Существо нашли после прилива, но судя по состоянию тела, умерло оно недавно. Явных повреждений на его теле не было найдено.

После появления фото найденной рыбы в соцсетях, многие подвергли сомнению то, что это действительно когда-то было живым существом – тело находки по форме напоминает заполненный мусорный мешок.
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