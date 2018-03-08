На берег Австралии выбросило 150-килограмомую рыбу

На береговой линии Квинсленда, расположенного в Австралии, очевидцы сфотографировали выбросившуюся 150-килограмовую пугающую рыбу. Никогда ранее обнаружившие это существо люди не видели чего-либо подобное.

Жители Австралии поражены найденной на берегу Квинсленда огромной необычной рыбой, вес которой достигает 150 килограмм. Нашедшие это существо люди уверенны, что прежде им не встречалось нечто подобное.У найденной рыбы странное строение тела, что ставит под вопрос то, можно ли действительно отнести ее к виду рыб. У существа приплюснутая голова и тело, делающего его похожим с земноводными, при этом большие плавники в посмертном состоянии согнулись по типу лап. Этого говорит о том, что рыба могла жить на дне, а лапы использовала для передвижения по нему.

Существо нашли после прилива, но судя по состоянию тела, умерло оно недавно. Явных повреждений на его теле не было найдено.После появления фото найденной рыбы в соцсетях, многие подвергли сомнению то, что это действительно когда-то было живым существом – тело находки по форме напоминает заполненный мусорный мешок.