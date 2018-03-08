Самый высокий подросток Великобритании стал баскетболистом

Рост 16-летнего британца Брэндона Маршалла составляет 224 сантиметра, и, по мнению специалистов, парень продолжает расти. Это подростку массу проблем, но и дает возможность стать профессиональным баскетболистом.

Рост Брэндона Маршалла из Бери-Сент-Эдмундс, графство Суффолк, Великобритания, уже в 13 лет превышал отметку в 180 сантиметров. Сейчас ему 16, и его рост составляет 224 сантиметра. Это доставляет парню много проблем, так как он не может подобрать себе нормальную подростковую одежду и обувь. Также рост Брэндона привлекает внимание незнакомцев, где бы он ни появлялся, что очень не нравится парню. Брэндона признали самым высоким подростком Великобритании.

Виктория Озерова

Несмотря на все неудобства, рост предоставил парню возможность стать баскетболистом. Недавно он начал тренироваться в составе Национальной баскетбольной команде Уэльса, а первый его профессиональный матч пройдет уже через месяц в Литве.