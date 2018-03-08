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| | Кафе в США предлагает попробовать кекс-вагину

Кафе в США предлагает попробовать кекс-вагину

Вчера, 20:01
Кафе в американском Тусоне выпекают кексы в форме вагины. Снимки необычной еды появились в Instagram.

Кафе в США предлагает попробовать кекс-вагину

 

Современность все чаще радует людей новыми инновациями и технологиями, но повара заведения общественного питания The Dark Cafe в Тусоне все же немного шокировали публику. Они предлагают клиентам своего кафе попробовать сладкие кексы, изготовленные в форме вагины.
 
Вероятно, такая продукция более понравится представителям сильного пола. Тем не менее, в меню кафе имеются и кексы-пенисы. Насколько они популярны среди посетителей и посетительниц доподлинно неизвестно. Также не сообщается, как повара додумались до такого шедевра кулинарии. Стоимость кекса-вагины составляет три доллара, а иностранцам придется заплатить за дорогу до Тусона в Аризоне.

Никита Готский
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