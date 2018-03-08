Кафе в США предлагает попробовать кекс-вагину

Современность все чаще радует людей новыми инновациями и технологиями, но повара заведения общественного питания The Dark Cafe в Тусоне все же немного шокировали публику. Они предлагают клиентам своего кафе попробовать сладкие кексы, изготовленные в форме вагины.
Кафе в США предлагает попробовать кекс-вагинуВчера, 20:01
15 апреля в штате Аризона в одном из ресторанов произошла перестрелка. Два человека были убиты в результате происшествия.
Жительница США Флорэнс Счечтер планирует организовать музей вагины, который станет первым в своем роде. Такая идея пришла в голову молодой американке после
В Токио суд оштрафовал художницу Мегуми Игараши за распространение матрицы для 3D-принтера, которая позволяет распечатать ее вагину. Об этом сообщили в