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| | В Индии вандалы оставили статую Ганди без очков

В Индии вандалы оставили статую Ганди без очков

Сегодня, 18:03
В Индии статуя Ганди подверглась осквернению. Неизвестные вандалы сняли с памятника очки и попытались даже обезглавить монумент, однако им помешали прохожие.

В Индии вандалы оставили статую Ганди без очков

 

Многие свидетели осквернения не пытались помешать злоумышленникам, а просто снимали происходящее на видео. Однако остальные вмешались и предотвратили дальнейшее разрушение наследия. Позже авторы роликов «ослепления» статуи предоставили отснятый материал правоохранителям. Несмотря на обилие видеоматериалов, найти вандалов пока не удалось.

Попытка обезглавить монумент Ганди - далеко не первый акт вандализма в Индии. Ранее неизвестные осквернители покушались на целостность памятника Владимиру Ленину в Белоне. Они отделили голову статуи от тела и использовали ее как футбольный мяч.

Махатма Ганди является одним из самых выдающихся философов и общественных деятелей ХХ столетия. Он стал основоположником философии ненасилия и возглавил индийское национал-освободительное движение.
Дарья Светозарова
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