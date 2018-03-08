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| | Кот, торгующий рыбой во Вьетнаме, стал звездой Instagram

Кот, торгующий рыбой во Вьетнаме, стал звездой Instagram

Сегодня, 17:00
Проживающий во Вьетнаме кот Чо стал звездой Интернета. Вместе с хозяином он торгует рыбой.

Кот, торгующий рыбой во Вьетнаме, стал звездой Instagram

 

Очередной неординарной знаменитостью мировой Сети оказался кот из Вьетнама Чо. Шотландский вислоухий зверек «помогает» своему владельцу заниматься продажей рыбы на рынке. У животного имеется личный аккаунт в Instagram, на определенных изображениях его можно увидеть на базаре в шляпе из соломы и традиционной одежде жителей Вьетнама.

Время от времени хозяева кота фотографируют пушистого любимца в других одеяниях. Его можно увидеть в образе сотрудника местной полиции, пирата, миньона и артиста с гитарой. На страницу Чо подписаны 30 000 фолловеров в Instagram.
Никита Готский
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