Кот, торгующий рыбой во Вьетнаме, стал звездой Instagram

Проживающий во Вьетнаме кот Чо стал звездой Интернета. Вместе с хозяином он торгует рыбой.

Никита Готский

Очередной неординарной знаменитостью мировой Сети оказался кот из Вьетнама Чо. Шотландский вислоухий зверек «помогает» своему владельцу заниматься продажей рыбы на рынке. У животного имеется личный аккаунт в Instagram, на определенных изображениях его можно увидеть на базаре в шляпе из соломы и традиционной одежде жителей Вьетнама.Время от времени хозяева кота фотографируют пушистого любимца в других одеяниях. Его можно увидеть в образе сотрудника местной полиции, пирата, миньона и артиста с гитарой. На страницу Чо подписаны 30 000 фолловеров в Instagram.