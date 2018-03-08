В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов

Лия Китчен из Торнгамбалда, Великобритания, едва не погибла по причине установки брекетов. 15-летняя девушка спустя неделю после посещения стоматолога начала жаловаться на то, что у нее сильно болит голова и не сходит температура. Вследствие этого она перенесла два микроинсульта.

Николай Офицеров

Когда же Лия почувствовала себя плохо, то ее мама подумала, что девочка заразилась гриппом, но состояние школьницы быстро ухудшалось. Она начала впадать в беспамятство и ее пришлось срочно доставлять в больницу. Сперва врачи заподозрили у нее менингит. Настоящей причиной ее состояния оказался эндокардит.», - заявили родители пострадавшей девушки.Как выяснилось во время последующего обследования, кусок металла из брекетов каким-то образом попал в сердце девушки и спровоцировал развитие инфекции. В результате 15-летняя Лия Китчен перенесла два микроинсульта. Медики пришли к выводу, что спасти школьницу сможет только операция на открытом сердце.