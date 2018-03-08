"Без вас мы бы не состоялись": Виталий Кличко в своем стиле поздравил женщин с 8 марта

Возглавляющий киевскую мэрию Виталий Кличко довольно креативно и в своем фирменном стиле решил поздравить женщин с 8 марта. По этому случаю бывший боксер записал видеообращение. В ролике он прогуливается по заснеженному Киеву, заходит в магазин с цветами, где покупает букет.

Городской председатель Киева уверяет, что все самые лучшие свои поступки мужчины делают именно ради женщин.

«Все наши победы происходят именно благодаря вам душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам и дочерям! Вы поддерживаете нас в особо трудные минуты, вдохновляете мечтать и воплощать наши мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись! С праздником весны вас, дорогие женщины! Мы искренне вас любим! Мира вам, счастья и улыбок от судьбы!» - сказал Виталий Кличко в своем поздравлении.

Николай Офицеров

», - заявил Кличко, вспомнив о ненастной погоде, что на данный момент царит в Украине.