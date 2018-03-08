"Без вас мы бы не состоялись": Виталий Кличко в своем стиле поздравил женщин с 8 марта

«Какой бы на улице ни шел снег, как бы ни морозило, весна все же пришла! Она в этот день в женских улыбках, теплых словах, а также в нашем восторге вами, милые женщины. Вы украшаете этот мир», - заявил Кличко, вспомнив о ненастной погоде, что на данный момент царит в Украине.
"Без вас мы бы не состоялись": Виталий Кличко в своем стиле поздравил женщин с 8 мартаСегодня, 15:59
Виталий Кличко, мэр Киева, признался журналистам, что возненавидел снег, когда стал градоначальником. Об этом сообщил телеканал NewsOne.
Мэр Киева Виталий Кличко в ходе интервью катарскому телеканалу Al Jazeera принес свои извинения за то, что он украинец. Журналист спросил бывшего боксера
Бывший профессиональный боксер Виталий Кличко поддержал идею повторного матча между его братом и Александром Поветкиным. Но он отметил, что бой должен пройти в