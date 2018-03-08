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| | ВМС США получат многофункциональный боевой лазер

ВМС США получат многофункциональный боевой лазер

Сегодня, 15:43
Флот США обзаведется боевыми лазерами. Данные приборы смогут ликвидировать корабли соперника и летающие беспилотники, а также вести мониторинг.

ВМС США получат многофункциональный боевой лазер

 

В настоящее время американский флот использует один боевой лазер: комплекс LaWS, внедренный на один из судов. Аппарат отвечает за уничтожение дронов, ослепление оптических и инфракрасных механизмов наведения. Основой лазера, мощностью 33 кВ, является твердотелый лазер, кроме того, в его состав входит система наведения и менее усиленный лазер, который военные применяют для ослепления механизмов соперника.

Вскоре флот получит лазер HELIOS. Данная мощнейшая установка со слепящим элементом обойдется ВМС в 150 миллионов долларов. Он станет состоять из трех подмеханизмов.
Никита Готский
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