ВМС США получат многофункциональный боевой лазер

Флот США обзаведется боевыми лазерами. Данные приборы смогут ликвидировать корабли соперника и летающие беспилотники, а также вести мониторинг.

Никита Готский

В настоящее время американский флот использует один боевой лазер: комплекс LaWS, внедренный на один из судов. Аппарат отвечает за уничтожение дронов, ослепление оптических и инфракрасных механизмов наведения. Основой лазера, мощностью 33 кВ, является твердотелый лазер, кроме того, в его состав входит система наведения и менее усиленный лазер, который военные применяют для ослепления механизмов соперника.Вскоре флот получит лазер HELIOS. Данная мощнейшая установка со слепящим элементом обойдется ВМС в 150 миллионов долларов. Он станет состоять из трех подмеханизмов.