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| | Врачи в Канаде просят не повышать им зарплаты

Врачи в Канаде просят не повышать им зарплаты

Сегодня, 02:30
Довольно нестандартное требование высказали врачи в Канаде к действующему правительству страны. Они попросили не повышать им зарплаты. Все дело в том, что в стране действует система здравоохранения, позволяющая предоставлять населению медицинские услуги преимущественно на бесплатной основе.

Врачи в Канаде просят не повышать им зарплаты

 

В провинции Квебек в Канаде сотни врачей не согласны с тем, что им должна быть увеличена оплата труда. В своем открытом письме работники медицинской сферы обратились к местному правительству с просьбой пересмотреть проводимую политику финансирования в области здравоохранения.

Помимо более чем полутысячи врачей различных специальностей, выразивших свой протест против завышенных зарплат, с требованием снизить доходы канадским докторам, выступили активисты из студенческой сферы местных медицинских университетов. Протестующие уверены в том, что действующее распределение финансирования медицины в провинции работает абсолютно несправедливо.

«Эти повышения оплаты труда нас шокируют, ведь наши медсестры и другой персонал вместе с прочими профессионалами своего дела находятся в сложном финансовом положении. Пациенты в то же время лишены необходимых медицинских услуг из-за сумасшедших издержек в центральной системе финансирования канадского Минздрава», - заявил один из врачей, чье заявление процитировали в прессе.

Согласно официальному информпорталу канадских властей, в стране действует универсальная для всех провинций система здравоохранения, позволяющая предоставлять медицинские услуги населению преимущественно на бесплатной основе.
Николай Офицеров
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