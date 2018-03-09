Врачи в Канаде просят не повышать им зарплаты

Довольно нестандартное требование высказали врачи в Канаде к действующему правительству страны. Они попросили не повышать им зарплаты. Все дело в том, что в стране действует система здравоохранения, позволяющая предоставлять населению медицинские услуги преимущественно на бесплатной основе.

Николай Офицеров

В провинции Квебек в Канаде сотни врачей не согласны с тем, что им должна быть увеличена оплата труда. В своем открытом письме работники медицинской сферы обратились к местному правительству с просьбой пересмотреть проводимую политику финансирования в области здравоохранения.Помимо более чем полутысячи врачей различных специальностей, выразивших свой протест против завышенных зарплат, с требованием снизить доходы канадским докторам, выступили активисты из студенческой сферы местных медицинских университетов. Протестующие уверены в том, что действующее распределение финансирования медицины в провинции работает абсолютно несправедливо.», - заявил один из врачей, чье заявление процитировали в прессе.Согласно официальному информпорталу канадских властей, в стране действует универсальная для всех провинций система здравоохранения, позволяющая предоставлять медицинские услуги населению преимущественно на бесплатной основе.