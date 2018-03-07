США провели испытания боевой электроники в Черном море

Американские ВМС провели испытания новой электронной системы, созданной для противодействия ракетным ударам. Сведения об этом сообщили журналисты издания The Driver.

По сведениям западных масс-медиа на борту эсминца США типа «Арли Берк» USS Carney (DDG-64) размещалось устройство «Блок II», которое является частью системы радиоэлектронного оборудования AN/SLQ-32V6. Данную систему Штаты используют уже более сорока лет и постоянно модернизируют.

Дарья Светозарова

«Блок II», усовершенствовали по программе SEWIP. Она создана специально для модернизации электронных средств с боевыми задачами. Подчеркивается, что «Блок II» в прессе прослыл «ушами» корабля. После апгрейда его можно будет назвать «кулаками» боевого судна.О правоте иностранных журналистов свидетельствуют и фотографии одного из пользователей соцсети Twitter, которые он сделал в Босфорском проливе. Автор твита уточнил, что корабль оснастили новой системой AN/SLQ-32V6 и накануне он вошел в Босфор и ДарданеллыРанее сообщалось, что эсминец USS Carney вошел в черноморскую акваторию в начале января текущего года. Через несколько дней после прибытия корабль принял участия в совместных с украинскими судами тренировках, а после покинул Черное море.