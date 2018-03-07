Китовая акула чуть не проглотила яхту с туристами в Австралии

У западного побережья Австралии туристы устроили прогулку на яхте. Самая большая рыба в мире, видимо, решила поплавать вместе с ними, хотя за 50 минут, что она находилась под судном, акула вполне могла проглотить и яхту, и ее пассажиров.

Китовые акулы большую часть жизни проводят на глубине, однако у рифа Нингалу в Коралловом заливе и у Эксмута в Австралии эти рыбы появляются на поверхности в течение нескольких месяцев в году, начиная с марта. Повезло увидеть китовую акулу туристам, устроившим прогулку на яхте у западных берегов континента. Рыба плыла прямо под их судном в течение 50 минут. Это немного удивило пассажиров, поскольку поведение акулы было нетипичным, и за это время она вполне могла проглотить их всех вместе с яхтой.

Виктория Озерова

Фотограф Том Кэннон также находился на данном судне, он запечатлел странное явление. Мужчина отметил, что приехал в Австралию специально для того, что снимать редких рыб.