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| | В небе над США промчался таинственный неопознанный объект

В небе над США промчался таинственный неопознанный объект

Вчера, 21:18
Специалисты США шокированы внезапным появлением в небе над западными штатами загадочного летающего объекта. Как оказалось, НЛО появилось внезапно не известно, откуда и так же незаметно скрылось.

В небе над США промчался таинственный неопознанный объект

 

Для поиска объекта были задействованы 3 истребителя перехватчика с высокочувствительными радарами. Кроме того, для наблюдения за таинственным аппаратом использовались средства ПВО. Однако загадочный объект разыскать не удалось.

Как выяснилось, объект летел на очень высокой скорости, на высоте 37 000 футов. Стоит отметить, что в докладе диспетчеров данный случай квалифицировали как «потенциально значимый». Известно также, что все организации, которые должны констатировать произошедшее, совершенно недоумевают.

 

Произошедший случай появления НЛО – единственный официально зарегистрированный случай обнаружения неопознанного объекта гражданскими и военными организациями.
Татьяна Преображенская
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