Юристам из Юты по почте прислали эротический снимок девушки

Юристы штата Юта шокированы письмами, которые пришли им на почту. Когда они открыли послание, то обнаружили в нем снимок обнаженной девушки. Отметим, что фотография была послана Адвокатурой штата.

Анна Котова

Правовые защитники штата Юты в замешательстве от полученного письма, которое всем юристам штата разослала Адвокатура Юты. Послание пришло под темой «Приветствуем вас на конференции 2018 года». Однако в самом письме, не было ни какого скучного доклада, а находилась фотография обнаженной девушки. Также в послании были и данные о самом мероприятии, так что сообщение было информативным.Секретарь Адвокатуры штата Мэтт Пейдж заявил, что некоторое время назад его поставили в известность по поводу случившегося. Руководитель ведомства Джон Болдуин проинформировал, что в данный момент специалисты выясняют, как такое могло произойти. После этого будут приняты всевозможные меры, чтобы аналогичная ситуация больше не произошла. Один из юристов поведал, что в момент получения послания, он находился на заседании, именно поэтому он незамедлительно удалил фотографию.