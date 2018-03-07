В Южной Каролине заметили зеленый НЛО с хвостом

Житель Южной Каролины заметил НЛО зеленого цвета, когда гулял про парку. Проявили активность инопланетяне в городе Ирмо.

Никита Готский

Странный летающий объект мужчина заметил во время ходьбы по местному парку. По его словам, над деревьями летел НЛО зеленого цвета с хвостом.Пораженный увиденным, он рассказал обо всем сотрудникам организации MUFON. Те внесли свидетельство в базу данных и пообещали разобраться в произошедшем. Сам житель Ирмо сообщает, что уже не в первый раз встречает НЛО. Впервые он встретился с летающим кораблем гуманоидов весной минувшего года. Тогда он гулял по проспекту, но в один момент его взору представился непонятный источник света в небесном пространстве. В результате мужчина подумал, что ему показалось видение.