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| | В Южной Каролине заметили зеленый НЛО с хвостом

В Южной Каролине заметили зеленый НЛО с хвостом

Вчера, 20:12
Житель Южной Каролины заметил НЛО зеленого цвета, когда гулял про парку. Проявили активность инопланетяне в городе Ирмо.

В Южной Каролине заметили зеленый НЛО с хвостом

 

Странный летающий объект мужчина заметил во время ходьбы по местному парку. По его словам, над деревьями летел НЛО зеленого цвета с хвостом.

Пораженный увиденным, он рассказал обо всем сотрудникам организации MUFON. Те внесли свидетельство в базу данных и пообещали разобраться в произошедшем. Сам житель Ирмо сообщает, что уже не в первый раз встречает НЛО. Впервые он встретился с летающим кораблем гуманоидов весной минувшего года. Тогда он гулял по проспекту, но в один момент его взору представился непонятный источник света в небесном пространстве. В результате мужчина подумал, что ему показалось видение.
Никита Готский
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