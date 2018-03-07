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| | В Сирии погиб военнослужащий армии России

В Сирии погиб военнослужащий армии России

Вчера, 20:09
В конце зимы на территории Сирии погиб еще один военный из России. Солдату в момент смерти было 22 года.

В Сирии погиб военнослужащий армии России

 

Погибший военнослужащий был родом из Волгоградской области. О гибели солдата его родным рассказали 1 марта по телефону. Через четыре дня труп бойца доставили из Ближнего Востока в Россию, 6 марта прошли похороны. Умерший во время службы занимал должность советника сирийских артиллеристов и погиб во время операции в Восточной Гуте. В министерстве обороны РФ о смерти бойца не сообщали.

Ранее в САР потерпел крушение самолет Ан-26, в результате чего погибли 39 российских солдат и офицеров. Ответственность за инцидент взяли на себя исламские радикалы.
Никита Готский
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