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| | Британская модель пришла голой на свидание, чтобы ухажёр оплатил учёбу в колледже

Британская модель пришла голой на свидание, чтобы ухажёр оплатил учёбу в колледже

Сегодня, 18:32
22-летняя британская модель Челси Гуэрра пришла голой на свидание в торговый центр в Питтсбурге. Она призналась, что ей мужчина предложил оплатить год обучения в колледже взамен на такой поступок.

Британская модель пришла голой на свидание, чтобы ухажёр оплатил учёбу в колледже

 

Теперь девушке грозит исключение из учебного заведения и уголовная ответственность за непристойный поступок. Она акцентировала внимание на том, что пару месяцев назад познакомилась с мужчиной в интернете. Она стала жаловаться на невозможность оплатить обучение в колледже. Тогда собеседник предложил девушке прийти голой на свидание. Он уточнил, что таким образом хочет сразу рассмотреть всю сущность Гуэрры.

Девушка сначала назвала его маньяком, а позже от безысходности решила прийти полностью обнажённой. Уже у входа её задержала охрана торгового центра. Они вызвали полицию и отправили модель на допрос. Её ухажёра в торговом центре не оказалось. Из социальных сетей он мгновенно удалил все страницы после случившегося, а девушка осталась без денег, возлюбленного и спокойной жизни на свободе.
Вещий Олег
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