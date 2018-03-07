Из-за укуса кошки мужчина разучился говорить

В Греции 53-летний мужчина лишился дара речи из-за укуса кота. По мнению врачей, он перенес инфекцию, которая затронула мозг и повлияла на способность говорить.

Пелагея Лебединская

Мужчина обратился в афинский Laikon Hospital к врачам с укусом на ноге, который сделала кошка. После укуса в мужчины начала болеть голова, отекли лимфоузлы и поднялась температура. Медики поставили диагноз болезни кошачьих царапин – это инфекция, вызываемая бактериями Bartonella henselae, которые находятся на когтях и во рту животного. Врачи выписали больному антибиотики и отправили домой. Однако через несколько дней потерпевший от укуса кота снова поступил в госпиталь, но уже с осложнениями: у него пропала речь, он не мог писать и читать. Эти признаки напоминали инсульт, но после тщательного исследования было выявлено, что у него такая реакция на укус домашнего питомца. Медики ему выписали новые медикаменты, благодаря которым после трех дней лечения стало намного легче. Он начал снова говорить и спустя неделю вернулся на работу.Отметим, что болезни кошачьих царапин очень опасны. В некоторых случаях они приводит к смертельному отеку мозга и инфекциям сердца.