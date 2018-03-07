ВСУ: На Донбассе воевали 7000 женщин-солдат

Почти 7000 женщин воевали на Донбассе. Об этом сообщили в ВСУ.

Никита Готский

На одном из собраний в Киеве представители Генерального штаба украинской армии сообщили, что около семи тысяч женщин принимали участие в АТО, получив статус участника боевых действий, - это всего 3% от личного состава. За все время войны на территории Донбасса более сотни украинок получили государственные награды, четыре из них посмертно.В минувшем году на службу по контракту в ВСУ поступили 300 гражданок Украины, к данному моменту в армии служат более 24 000 женщин, 3000 из которых офицеры. Еще 31 000 женщин несут гражданскую службу в войсках государства. В общей сложности, в ВСУ проходят службу 56 тысяч женщин, это чуть более 22% от всего личного состава. К примеру, в некоторых европейских странах эти данные заметно ниже.