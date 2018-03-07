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| | Женщина в Австралии узнала о беременности за 15 минут до родов

Женщина в Австралии узнала о беременности за 15 минут до родов

Сегодня, 15:50
Жительница Австралии стала звездой местных СМИ после того, как о своей беременности узнала за 15 минут до родов. 27-летняя девушка все это время думала, что у нее аппендицит. Именно с таким подозрением она 5 марта отправилась вместе с гражданским мужем Куртом Стюартом в больницу.

Женщина в Австралии узнала о беременности за 15 минут до родов

 

Женщина пожаловалась врачу на сильную боль в животе. Она плакала и жаловалась своему возлюбленному, что с ней якобы что-то не так, потому он решил, что у девушки живот распух именно от аппендицита.

В больнице женщину, однако, решили удивить, заявив о беременности и отметив, что сильные боли связаны вовсе не с аппендицитом, а с начавшимися схватками. Спустя несколько минут она родила здорового сына, которого решила назвать Джонасом.

Австралийка признается, что у женщины есть старший ребенок - двухлетняя дочка. Она до сих пор не может отойти от шока, но тем не менее очень рада появлению на свет сына. Интересно и то, что два теста на беременности у нее показывали отрицательный результат, а каких-то других симптомов «интересного положения» и вовсе не было.
Николай Офицеров
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