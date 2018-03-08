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| | Обелиск обнаженной Меркель покажут во Франции

Обелиск обнаженной Меркель покажут во Франции

Сегодня, 00:30
Во Франции выставят скульптуру голой Ангелы Меркель. Автором монумента является арабский мастер Адель Абдессемед.

Обелиск обнаженной Меркель покажут во Франции

 

Известный фотоснимок, где изображена обнаженная канцлер Германии Ангела Меркель в молодости, стала прототипом скульптуры, которую ранее показал мастер из Алжира Адель Абдессемед. Обелиск продемонстрировали в Лионе. По словам критиков, работа выполнена в стиле «Трех граций» Антонио Кановы.

Обелиск обнаженной Меркель покажут во Франции

 

Скульптура голой Меркель также будет выставлена на показ на форуме, который состоится в южной части Франции в музее MAC Lyon. Статуя немецкого канцлера основана на изображении, сделанном в то время, когда политик состояла в одной из молодежных организаций. До этого Абдессемед показывал статую вьетнамской девочки, убегающей от авиационной бомбардировки.
Никита Готский
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