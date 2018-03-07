Во Франции решили запретить секс с детьми

Во Франции намерены принять закон о запрете сексуального насилия над детьми. В частности, в законе будет прописан возраст, с которого будет приниматься во внимание согласие несовершеннолетних на половой акт.

Дарья Светозарова

На сегодняшний день в Пятой Республике возрастом сексуального согласия считается 15 лет, однако даже с младшими детьми половой акт не будет считаться изнасилованием, если для получения согласия не использовались угрозы, побои и психологическое давление. Вместо этого педофил получает максимум пять лет за надругательство над неполовозрелым ребенком. Также к заключению присовокупляется штраф в размере 75 тысяч евро. Чтобы дело было переквалифицировано в изнасилование, необходимо предоставить доказательства, что на жертву было оказано давление.Однако сегодня правительство Франции приняло решение приравнять половой акт взрослого человека с ребенком младше 15 лет к изнасилованию. Закон хотят утвердить уже в ближайшие недели. Такое решение было принято в рамках борьбы с сексуальным насилием и преследованием.Поводом для ужесточения наказания за сексуальную связь с малолетними стали две истории, имевшие место в 2017 году. Сообщается, что 30-летний мужчина ушел от справедливого наказания за половое сношение с 11-летней девочкой. Суд счел, что секс был по обоюдному согласию, ребенка не принуждали, а наоборот, она знала, что последует за предложением мужчины. Второй случай с 28-летним обвиняемым был аналогичным. Жертва не смогла доказать принуждения и ущерба физическому здоровью у потерпевшей стороны также не обнаружили. В итоге подсудимый пошел по статье за надругательство со всеми вытекающими.