В Китае штормовой ветер снес копию Эйфелевой башни

В Китае в населенном пункте Наньчан сильные воздушные потоки водили во все стороны копию Эйфелевой башни. Конструкцию не прикрепили, поэтому ветер без труда снес ее. Информацию об этом распространяют китайские СМИ.

Домбровский Сергей

Свидетели происшествия запечатлела на камеру процесс сноса копии Эйфелевой башни. Длина конструкции неизвестна, но она на порядок выше стоящих рядом деревьев. На видеохостинге YouTube опубликовали ролик. На этом материале видно, как копия Эйфелевой башни «катается» по асфальту. В Наньчане зафиксирован ветер скоростью 30 метров в секунду. Синоптики говорят, что если потоки ветра станут еще более быстрыми, то можно говорить о настоящем урагане.В Наньчане сносит крыши у зданий. Прежде пострадал аэропорт населенного пункта. Спасатели работают в особом режиме. Группа специалистов оперативно реагирует при поступлении информации о различных инцидентах, связанных с разбушевавшейся стихией.