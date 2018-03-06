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| | Французский чиновник ранил подростка при попытке прогнать из курятника кошку

Французский чиновник ранил подростка при попытке прогнать из курятника кошку

Сегодня, 15:10
Мэр французской коммуны Малавиль Эрик Ламбер пытался прогнать кошку от своего курятника при помощи карабина. Пуля отрикошетила и попала в голову подростка, ожидающего на остановке автобус.

Французский чиновник ранил подростка при попытке прогнать из курятника кошку

 

Правоохранители задержали главу администрации французского региона Малавиль. Эрик Ламбер наблюдал за своим курятником и увидел, что кошка подошла слишком близко к сооружению. Чиновник решил защитить его при помощи карабина. Выстрел никакого вреда животному не нанес, пуля отрикошетила в 14-летнего мальчика, который ждал свой автобус на остановке. Ребенка госпитализировали с тяжелой травмой головы. Через несколько дней мальчику предстоит перенести операцию.

Эрик Ламбер на данный момент находится под стражей. Жандармерия выясняет все обстоятельства случившегося.
Виктория Озерова
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