Французский чиновник ранил подростка при попытке прогнать из курятника кошку

Мэр французской коммуны Малавиль Эрик Ламбер пытался прогнать кошку от своего курятника при помощи карабина. Пуля отрикошетила и попала в голову подростка, ожидающего на остановке автобус.

Виктория Озерова

Правоохранители задержали главу администрации французского региона Малавиль. Эрик Ламбер наблюдал за своим курятником и увидел, что кошка подошла слишком близко к сооружению. Чиновник решил защитить его при помощи карабина. Выстрел никакого вреда животному не нанес, пуля отрикошетила в 14-летнего мальчика, который ждал свой автобус на остановке. Ребенка госпитализировали с тяжелой травмой головы. Через несколько дней мальчику предстоит перенести операцию.Эрик Ламбер на данный момент находится под стражей. Жандармерия выясняет все обстоятельства случившегося.