Огромный питон проглотил весящего больше него оленя

В США во Флориде биологи обнаружили тигрового питона, который проглотил детеныша оленя весом 16 килограммов. Удав имел массу на два килограмма меньше, нежели его жертва. Ученые впервые столкнулись с такой ситуацией.

Домбровский Сергей

Специалисты называют тигрового питона, решившего полакомиться оленем, настоящим рекордсменом. Длина неядовитой тропической змеи составила 3,32 метра. Данные виды достигают пяти метров. Люди помешали питону трапезничать, и он срыгнул детеныша. По словам экспертов, переваривание столь крупной добычи заняло бы у удава порядка полугода. Темные тигровые питоны по воле случая попали в Флориду из Юго-Восточной Азии.30 лет назад данные змеи в вышеуказанном штате не обитали. Тигровые питоны хорошо приспособились к новым условиям жизни и их количество резко возросло. Представители администрации предлагают охотникам различные бонусы за уничтожение этих удавов, поскольку они активно пожирают оленей, нанося тем самым непоправимый ущерб фауне.