СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Мнения

СПИД излечим: Человеческий организм способен разорвать инфекцию изнутри

Ученые сделали сенсационное открытие.

От Редактора

"Хоть бы не сглазить": Бузова и Батрутдинов публично помирились

Есть ли отношения у артистов?

Сюжеты :

Эксперты дали 3 совета, как сделать защиту Face ID более надёжной Анюта Рай шокировала своими «больными» ногами Блоггер Соболев намекнул на возрождение канала Rakamakafo Навальный показал дом, с которого нельзя смотреть на дачу Шувалова СМИ доказали наличие у Грудинина золота в банке Швейцарии «Историческая личность»: Катя Гордон вступилась за Грудинина Ургант посмеялся над Жириновским после ссоры с Собчак Астрономы поведали об открытии ещё двух межзвёздных астероидов Маша Малиновская призналась, что принимает запрещенные препараты Эксперты испытали боевые модули «Соратник» и «Нахлебник» на морозе Фанаты не узнали Кристину Асмус на новом фото Катя Старшова лишилась аккаунта в Instagram
| | Огромный питон проглотил весящего больше него оленя

Огромный питон проглотил весящего больше него оленя

Сегодня, 05:20
В США во Флориде биологи обнаружили тигрового питона, который проглотил детеныша оленя весом 16 килограммов. Удав имел массу на два килограмма меньше, нежели его жертва. Ученые впервые столкнулись с такой ситуацией.

Огромный питон проглотил весящего больше него оленя

 

Специалисты называют тигрового питона, решившего полакомиться оленем, настоящим рекордсменом. Длина неядовитой тропической змеи составила 3,32 метра. Данные виды достигают пяти метров. Люди помешали питону трапезничать, и он срыгнул детеныша. По словам экспертов, переваривание столь крупной добычи заняло бы у удава порядка полугода. Темные тигровые питоны по воле случая попали в Флориду из Юго-Восточной Азии.

30 лет назад данные змеи в вышеуказанном штате не обитали. Тигровые питоны хорошо приспособились к новым условиям жизни и их количество резко возросло. Представители администрации предлагают охотникам различные бонусы за уничтожение этих удавов, поскольку они активно пожирают оленей, нанося тем самым непоправимый ущерб фауне.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Туристы на Шри-Ланке запечатлели на камеру, как питон сьел оленя
Туристы на Шри-Ланке запечатлели на камеру, как питон сьел оленя

На Шри-Ланке четырехметровый питон поймал и проглотил оленя. Туристам удалось снять на видео происходящее.

Во Флориде огромный питон съел оленя и двух оленят
Во Флориде огромный питон съел оленя и двух оленят

В США представители служб по охране природы смогли поймать питона, длина которого была более четырех метров, но отнюдь не это привлекло работников

В Австралии огромный питон целиком проглотил кенгуру
В Австралии огромный питон целиком проглотил кенгуру

На видеохостинге YouTube недавно появился ролик, на котором видно, как огромных размеров питон пожирает кенгуру. Сняты данные кадры были жителями штата

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости