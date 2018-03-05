У Фрэнсис Макдорманд похитили статуэтку «Оскара»

У 60-летней обладательницы «Оскара» Фрэнсис Макдорманд похитили награду за лучшую женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Дарья Дмитриева

Полицией Лос-Анджелеса был арестован мужчина, который хотел похитить статуэтку у актрисы Фрэнсис Макдорманд. Женщина, не увидев рядом своей награды, после продолжительных поисков, в расстроенных чувствах покинула церемонию награждения.Золотую награду обнаружили в руках темнокожего интеллигентного мужчины в смокинге. Повезло тем, что статуэтки именованные. Фотограф Вольфганг Пак выдернул у злоумышленника премию киноакадемии США. Её обладательница, ушедшая со своим супругом сценаристом и режиссером Джоэлом Коэном, снова восхищается «Оскаром», который у неё второй. Первый Фрэнсис Макдорманд получила за фильм «Фарго» в 1996 году.