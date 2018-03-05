«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Мнения

«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

Певица предстала во всей красе.

От Редактора

"Через 2 месяца узнаете": В аккаунте Лободы появилась информация о ее беременности

В ожидании чуда.

Сюжеты :

Составлен рейтинг лучших смартфонов 2018 года по цене и качеству Хакеры взломали предвыборный сайт Ксении Собчак и добавили фото Жириновского «Грымзы безграмотные»: Волочкова вновь оскорбляет подписчиков Эксперты составили топ-10 китайских смартфонов 2018 года Экс-ведущая «Ревизорро» весной возьмётся за грудь РФ может потерять доступ к всемирной сети: Клименко рассказал о способности России отключиться от Интернета В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем Google "похоронил" Супермена Генри Кавилла 8 марта состоятся похороны футболиста Давида Астори В Петербурге девушку переехали две машины на пешеходном переходе Анфиса Чехова устроила для сына ад В сеть утекли обнаженные сцены из нового фильма с Дженнифер Лоуренс
| | У Фрэнсис Макдорманд похитили статуэтку «Оскара»

У Фрэнсис Макдорманд похитили статуэтку «Оскара»

Вчера, 22:04
У 60-летней обладательницы «Оскара» Фрэнсис Макдорманд похитили награду за лучшую женскую роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

У Фрэнсис Макдорманд похитили статуэтку «Оскара»

 

Полицией Лос-Анджелеса был арестован мужчина, который хотел похитить статуэтку у актрисы Фрэнсис Макдорманд. Женщина, не увидев рядом своей награды, после продолжительных поисков, в расстроенных чувствах покинула церемонию награждения.

Золотую награду обнаружили в руках темнокожего интеллигентного мужчины в смокинге. Повезло тем, что статуэтки именованные. Фотограф Вольфганг Пак выдернул у злоумышленника премию киноакадемии США. Её обладательница, ушедшая со своим супругом сценаристом и режиссером Джоэлом Коэном, снова восхищается «Оскаром», который у неё второй. Первый Фрэнсис Макдорманд получила за фильм «Фарго» в 1996 году.
Дарья Дмитриева
Новости по теме
Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль
Звезда «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Фрэнсис Макдорманд получила «Оскар» за лучшую женскую роль

Американская актриса Фрэнсис Макдорманд получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль» за образ в драме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В США кинокритики сообщили самый лучший фильм 2017 года
В США кинокритики сообщили самый лучший фильм 2017 года

Кинокритики США огласили фильм "Темные времена" самой достойной картиной 2017 года, и утвердили на лучшую мужскую роль в этом фильме Гари Олдмана.

В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии «Золотой глобус»
В Лос-Анджелесе назвали имена победителей премии «Золотой глобус»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» был признан лучшей картиной по версии жюри награды «Золотой глобус», которую нередко называют «генеральной

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости