Уфологи увидели на Марсе череп марсианина

Марсоход «Любопытство» отснял на Марсе объекты, похожие на череп. Учёные полагают, что это останки марсианина.

Дарья Дмитриева

Уфолог Скот Уорринг не уверен на все сто процентов, что увидел именно череп. Но учёный утверждает, что исследовав снимки, сделанные аппаратом американского агентства NASA, считает увиденные объекты черепом. При чём, он сам понимает, что никто не знает, как выглядят останки «жильцов» Красной планеты.Это открытие является самым «сенсационным» наравне с тем, что на Марсе ранее были обнаружены германские головные уборы, топор, статуя Иисуса. Возможно и этот объект – череп пришельца, является не остатком марсианина, а частью древней статуи.