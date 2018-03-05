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| | Apple Park калечит сотрудников

Apple Park калечит сотрудников

Вчера, 21:09
Новое здание Apple Park, построенное в Калифорнии, приняло первых сотрудников в начале этого года. Шикарные помещения оказались недружелюбными, поскольку люди массово начали обращаться в службу спасения за помощью из-за травм.

Apple Park калечит сотрудников

 

Информацию об этом сообщают американские СМИ. В здании Apple Park стены сделали из стекла. Девизом компании являются слова: «Абсолютно прозрачно». Сотрудники не замечают стеклянных стен и в прямом смысле проходят сквозь ограждения. Столкновение человека с прозрачным веществом становится плачевным для материала и людей. Работники получают травмы, а стены разбиваются. В службу спасения 911 неоднократно поступали телефонные звонки с жалобами. Люди проходили сквозь стеклянные стены и получали серьезные увечья.

Один гражданин жаловался на головную боль после столкновения. Он не потерял сознание, но получил черепно-мозговую травму и истекал кровью до тех пор, пока не приехали врачи. Медиками удалось спасти мужчину. Работники Apple Park наклеивали на стеклянные стены яркие стикеры, дабы избежать инцидентов, но руководители организации запретили это делать, ссылаясь на плохой дизайн «бесполезных бумажек».
Домбровский Сергей
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