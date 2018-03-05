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| | В Нью-Мехико сохранили фрагменты НЛО с 1960 года

В Нью-Мехико сохранили фрагменты НЛО с 1960 года

Вчера, 21:13
Британский экс-министр обороны Пол Хеллиер сообщил о том, что в штате Нью-Мехико хранится фрагмент НЛО, замеченный военными в 1960 году.

В Нью-Мехико сохранили фрагменты НЛО с 1960 года

 

Как тогда сообщалось, учёные исследовали обломки упавшего корабля пришельцев и рассказали о результатах представителям внеземных существ. Пришельцев называли высокими белыми существами. В прошлом веке также было изобретено три вида оружия, которое может поразить неопознанный летающий объект.

Эксперты уверены в словах учёных, потому что в двадцатом веке было много свидетелей, замечающих НЛО. Остатки корабля, упавшего в 1960 году, изучают по сегодняшний день в американской лаборатории штата Нью-Мехико. Возможно, он был поражён одним из оружий, сделанных в США.
Дарья Дмитриева
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