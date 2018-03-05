В Нью-Мехико сохранили фрагменты НЛО с 1960 года

Британский экс-министр обороны Пол Хеллиер сообщил о том, что в штате Нью-Мехико хранится фрагмент НЛО, замеченный военными в 1960 году.

Дарья Дмитриева

Как тогда сообщалось, учёные исследовали обломки упавшего корабля пришельцев и рассказали о результатах представителям внеземных существ. Пришельцев называли высокими белыми существами. В прошлом веке также было изобретено три вида оружия, которое может поразить неопознанный летающий объект.Эксперты уверены в словах учёных, потому что в двадцатом веке было много свидетелей, замечающих НЛО. Остатки корабля, упавшего в 1960 году, изучают по сегодняшний день в американской лаборатории штата Нью-Мехико. Возможно, он был поражён одним из оружий, сделанных в США.