«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | Эскортница рассказала о плюсах своей профессии

Эскортница рассказала о плюсах своей профессии

Вчера, 21:47
Жительница Сингапура Белла Ларуэ переехала в Австралию специально, чтобы сменить унылое и монотонное пребывание в офисе на более живую работу в эскорте.

Эскортница рассказала о плюсах своей профессии

 

22-летняя девушка поделилась с журналистом впечатлениями о своей работе, в которой есть и плюсы, и минусы. Она берет за свои услуги по австралийским меркам не так уж и дорого – 550 долларов в час. К ней приходят разные мужчины со своими потребностями. Одним нужны традиционные услуги, вторым нужно просто поговорить, чтобы спастись от одиночества. Ларуэ говорит о том, что в таких отношениях нужно быть тонким психологом . Она зарабатывает не только на эскорте, но и на продвижении молодых девушек в профессии, за что берет отдельную плату в 5 тысяч долларов. Ее средний доход в неделю 10 000. Она в свои молодые годы независима и, если не хочет обслуживать того или иного клиента, то этого уже может не делать.

Однако есть и минусы. Если инструментом является тело, то за ним нужно присматривать. Это спортзалы, массаж и косметические салоны. На все уходит масса времени и себе ничего не остается.
Сергей Денисов
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