«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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«Нет жеманных поз»: Бузова показала себя настоящую

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| | В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем

В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем

Вчера, 18:52
Даяна Волитич преподавала обществознание в средней школе маленького городка штата Флорида, когда руководство учебного заведения узнало о её «хобби». Девушка вела подкаст, посвящённый «белому национализму», называя себя русским именем.

В США учительница преподавала «белый национализм», прикрываясь русским именем

 

25-летняя Даяна не первый раз была замечена за подозрительным увлечением. Её вызывало руководство, однако учительнице удавалось защищаться, над чем она позже смеялась в своих программах. Волитич вела подкаст и страницу в социальной сети, подписывая себя как Тиана Даличов. Девушка открыто рассуждала о том, кто в современном мире имеет привилегии.

«Это наука. Так много исследований было проведено. Сейчас всё на своих местах. Существуют расы, уровень интеллекта которых выше, чему у других», - говорит Волитич в своём шоу. Несмотря на то, что девушка уже несколько раз доказывала, что её политические взгляды никак не влияют на профессиональную деятельность, ученики говорят обратное. Одна ученица пожаловалась родителям на то, что Даяна настаивала на превосходстве «белых людей». Она также неоднократно приводила в пример организацию «Ку-клукс-клан». Сейчас учительница отстранена от должности.
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