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| | Боевики движения «Талибан» решили творить мир

Боевики движения «Талибан» решили творить мир

Вчера, 19:02
Боевики запрещенной в РФ организации "Талибан"* афганской провинции готовы отказаться от оружия и поддержать мир, если им дадут работу при строительстве газопровода по туркменскому проекту ТАПИ.

Боевики движения «Талибан» решили творить мир

 

Семьдесят боевиков из деревни Герат 4 марта выразили желание помочь в строительстве газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, обратившись к главе их провинции Камрану Ализаи. Они готовы перейти на мирную сторону, если их обеспечат рабочими местами.

Глава совета Герата передал их стремление губернатору Мохаммаду Асиф Рахими. Тот, в свою очередь, поддержал запал боевиков движения «Талибан» и сообщил, что места будут даны, как только группирование станет на мирный путь.

До этого ещё десять террористов опустили оружие, поддержав строительство магистрали газопровода на территории Афганистана.
* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда
Дарья Дмитриева
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