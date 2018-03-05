Боевики движения «Талибан» решили творить мир

Боевики запрещенной в РФ организации "Талибан"* афганской провинции готовы отказаться от оружия и поддержать мир, если им дадут работу при строительстве газопровода по туркменскому проекту ТАПИ.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

Дарья Дмитриева

Семьдесят боевиков из деревни Герат 4 марта выразили желание помочь в строительстве газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, обратившись к главе их провинции Камрану Ализаи. Они готовы перейти на мирную сторону, если их обеспечат рабочими местами.Глава совета Герата передал их стремление губернатору Мохаммаду Асиф Рахими. Тот, в свою очередь, поддержал запал боевиков движения «Талибан» и сообщил, что места будут даны, как только группирование станет на мирный путь.До этого ещё десять террористов опустили оружие, поддержав строительство магистрали газопровода на территории Афганистана.