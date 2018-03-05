Боевики движения «Талибан» решили творить мир

Семьдесят боевиков из деревни Герат 4 марта выразили желание помочь в строительстве газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, обратившись к главе их провинции Камрану Ализаи. Они готовы перейти на мирную сторону, если их обеспечат рабочими местами.
Глава совета Герата передал их стремление губернатору Мохаммаду Асиф Рахими. Тот, в свою очередь, поддержал запал боевиков движения «Талибан» и сообщил, что места будут даны, как только группирование станет на мирный путь.
До этого ещё десять террористов опустили оружие, поддержав строительство магистрали газопровода на территории Афганистана.