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| | Снежный циклон доказал бесполезность существования пиццы с ананасами

Снежный циклон доказал бесполезность существования пиццы с ананасами

Сегодня, 17:34
Британец Льюис Вейк (Lewis Wake) обнародовал в своем Twitter-аккаунте фото пустых полок в одном из супермаркетов Великобритании. Единственным продуктом, который жители не раскупили даже во время снежного циклона, оказалась пицца с ананасами.

Снежный циклон доказал бесполезность существования пиццы с ананасами

 

Британец Льюис Вейк решил доказать бесполезность существования пиццы с ананасами. Как аргумент мужчина привел в личном микроблоге фото из одного супермаркета в Британии. На снимке изображены пустые полки. Жители буквально «разгребли» товар, оставив только пиццу с ананасами. Видно, что по вкусу британцам пришлись продукты и дешевле, и дороже, но только не этот полуфабрикат. Покупательский бум произошел во время снежного циклона.

Утверждение Вейка вызвало многочисленные споры: любители ананасов стали утверждать, что ветчину можно заменить сыром и фруктами, противники – что данный продукт можно только выбросить на помойку.
Виктория Озерова
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