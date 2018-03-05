Снежный циклон доказал бесполезность существования пиццы с ананасами

Британец Льюис Вейк (Lewis Wake) обнародовал в своем Twitter-аккаунте фото пустых полок в одном из супермаркетов Великобритании. Единственным продуктом, который жители не раскупили даже во время снежного циклона, оказалась пицца с ананасами.

Виктория Озерова

Британец Льюис Вейк решил доказать бесполезность существования пиццы с ананасами. Как аргумент мужчина привел в личном микроблоге фото из одного супермаркета в Британии. На снимке изображены пустые полки. Жители буквально «разгребли» товар, оставив только пиццу с ананасами. Видно, что по вкусу британцам пришлись продукты и дешевле, и дороже, но только не этот полуфабрикат. Покупательский бум произошел во время снежного циклона.Утверждение Вейка вызвало многочисленные споры: любители ананасов стали утверждать, что ветчину можно заменить сыром и фруктами, противники – что данный продукт можно только выбросить на помойку.