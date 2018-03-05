«Убитый» украинской прессой: боец из ЧВК «Вагнера» ответил фейкометам

Раскрыт очередной фейк украинской прессы о гибели российских добровольцев из ЧВК «Вагнера» в Сирии.

Информационный портал Depo.ua со ссылкой на украинскую правозащитницу Елену Васильеву сообщает, что в результате операции 7 февраля под Дейр-эз-Зором погиб российский доброволец Алексей Мильчаков, более известный под позывным «Серб».

Васильева заявила, что у нее есть информация о гибели Мильчакова в ходе авиаудара международной коалиции под руководством США. Стоит отметить, что это та самая Васильева, которая неоднократно попадалась на лжи при публикации материалов о сирийской кампании. Именно ее использовали в качестве «эксперта», когда укроСМИ тиражировали новость о 300 погибших россиянах из ЧВК «Вагнера». Хотя погибших было гораздо меньше, о чем говорил председатель «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрей Трошев и о чем сообщал немецкий портал Der Spiegel, который провел независимое расследование. Именно она в свое время «похоронила» оренбургскую команду «Газовик», выдав ее членов, которые, естественно, были в целости и сохранности, за погибших россиян на Донбассе.

Неудивительно, что после появления с подачи Васильевой в Сети сообщения о гибели «Серба» сам Мильчаков в скором времени неожиданно ожил. Алексей написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что все эти слухи – «очередная украинская влажная воображаемая перемога, на которую не стоит обращать внимание».

Стоит отметить, что история с «Сербом» как будто под копирку была взята с недавней публикации украинских СМИ о гибели бойца подразделения ISIS Hunters Малика Ахмеда, который якобы как и Мильчаков получил ранения после авиаудара, а потом, слоняясь по пустыне в поисках помощи, набрел на один из постов САА, откуда был доставлен в госпиталь аль-Скельбия. Только вот оба этих бойца вопреки всем заявлениям украинских журналистов не были ни ранены, ни, тем более, убиты.

Читая подобные фейкометы, на ум приходит история с известным ополченцем Донбасса Владимиром «Вахой» Андановым, который якобы тоже погиб в окрестностях Евфрата. Каково же было удивление авторов этого слуха, когда под постом о гибели российского добровольца в соцсетях появился комментарий от самого «Вахи», где он сообщал, что он абсолютно жив и вполне себе здоров. Или российский казак Алексей Митин, который якобы тоже скончался в ходе бомбежки под Дейр-эз-Зором. Он, конечно, действительно умер в феврале, однако не в Сирии, а в московской инфекционной больнице, о чем говорят сотрудники стационарного учреждения и многочисленные медицинские заключения, появившиеся в Сети.

После публикации расследования немецкого портала Der Spiegel прессу накрыло какой-то новой волной фейковых новостей о ЧВК «Вагнера», авторы каждой из которых пытаются с помощью лжи и подлога включить в список погибших россиян все новые и новые лица. После появления таких статей в Сети хочется ответить всем разом цитатой Андрея Трошева, которого в прессе называют одним из руководителей ЧВК «Вагнера»: «На лбу себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев».