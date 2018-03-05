В Великобритании несколько тысяч домов остались без воды из-за морозов

Несколько тысяч зданий в Лондоне и графстве Кент в ночь на понедельник остались без водоснабжения из-за прорыва труб вследствие сильнейших морозов. Об этом сообщают сотрудники водопроводной компании Thames Water.

Николай Офицеров

Перебои с водоснабжением отмечены и в других регионах по всей Великобритании, в частности в округе Мидландс, а также в Шотландии и Уэльсе. Начало рабочей недели налаживанию ситуации никак не поспособствовало. Из-за повысившегося спроса водопроводные компании предупреждают о том, что напор воды будет слабым, а потому призывают население по возможности экономить ее.Ночью в Лондоне порядка 20 тысяч зданий остались без воды, из-за чего некоторые школы в понедельник решено было оставить закрытыми. В Уэльсе между тем, тяжелые погодные условия сохраняются уже достаточно долгое время. Из-за мороза и снега пришлось отменить занятия в нескольких сотнях школ. В графстве Камбрия продовольствие доставляют военные вертолеты. Некоторые жители остаются без света на протяжении нескольких дней.В Шотландии, Северной Ирландии и на севере Англии все еще действуют предупреждения, связанные с повышенной опасности в связи с непогодой.