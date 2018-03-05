Влюбленные неожиданно прославились из-за личинок в ягодицах

Пара влюбленных во время отдыха приобрела паразитических червей, которые отложили личинки на ягодицах и легких людей. После проведения лечения, влюбленные обнаружили свои имена во всех местных газетах.

Домбровский Сергей

Во время отдыха на французском острове Мартиника женщина заметила странное покраснение в области ягодиц. На следующий день ее спутник обнаружил такие же симптомы. Влюбленные обратились за помощью к местным врачам. Медики прописали им антибиотики, но они не помогли. Когда пара вернулась в Великобританию, то прошла обследование в кембриджской клинике. У них выявили паразитических червей. Поскольку пострадавшие обратились за помощью слишком поздно, животные отложили личинки в легких людей. Из-за этого они испытывали боли в грудной клетке и постоянно кашляли.Врачи заинтересовались этим недугом, так как он довольно редкий. Доктора попросили разрешения у пары разместить статью в медицинском журнале BMJ. Влюбленные согласились, но позже увидели свои ягодицы на страницах местных газет. Бульварные издания в поисках сенсации растиражировали данную историю. Британцы обратились к журналу BMJ с просьбой удалить материал, их желание впоследствии удовлетворили.