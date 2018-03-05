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| | В Японии кусок самолёта обрушился на крышу жилого дома

В Японии кусок самолёта обрушился на крышу жилого дома

Сегодня, 11:07
Неподалеку от международного аэропорота Нарита, что на востоке Большошо Токио, была часть самолета. Информация об этом сообщается в понедельник, 5 марта. Местные жители утверждают, что деталь упала в ночное время суток прямо на крышу дома.

В Японии кусок самолёта обрушился на крышу жилого дома

 

Металлический кусок весит не более килограмма. Найти его удалось в ночь на воскресенье. Местный житель заметил его всего в 30 метрах от дома, расположенного примерно в семи километрах к северо-западу от взлетно-посадочной полосы. Отмечается, что у детали особая трапециевидная форма, ее высота составляет полметра, а ширина – 25 сантиметров. 


С какого именно самолета упала данная деталь пока неизвестно. В результате инцидента никто не пострадал, однако некоторые местные жители теперь намерены перед выходом на улицу проверять, не падает ли им чего на голову.

Министерство инфраструктуры, туризма и транспорта Японии изучает произошедшее. Планируется точно установить, является ли найденный обломок частью самолета.
Николай Офицеров
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