Американские самолеты провели разведполет у границ России

Два американских военных самолета провели разведполеты на российской границе. Иностранные воздушные суда были замечены на рубежах Ленинградской, Калининградской и Псковской областей, а также в небе над регионами, непосредственно граничащими с Донбассом.

Дарья Светозарова

Данная информация была получена благодаря западным системам наблюдениям. Согласно полученным сведениям, на границе в российским воздушным пространством пролетал самолет RC-135W. Эта авиамашина вылетела с базы Милденхолл, расположенной в Великобритании, затем проследовала в воздушное пространство Эстонии и приблизилась к российскому кордону возле Ленинградской и Псковской области. Затем этот же авиаборт оказался в воздушном пространстве Польши и пролетел вдоль рубежей Калининградской области.В этот же день с итальянской Сицилии беспилотник RQ-4B. Он несколько часов кряду мониторил с неба территорию вблизи линии разграничения на Донбассе, а также приблизился к границам между Луганской областью и Воронежской, ростовской и Белгородской областями РФ.