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| | Американские самолеты провели разведполет у границ России

Американские самолеты провели разведполет у границ России

Вчера, 19:48
Два американских военных самолета провели разведполеты на российской границе. Иностранные воздушные суда были замечены на рубежах Ленинградской, Калининградской и Псковской областей, а также в небе над регионами, непосредственно граничащими с Донбассом.

Американские самолеты провели разведполет у границ России

 

Данная информация была получена благодаря западным системам наблюдениям. Согласно полученным сведениям, на границе в российским воздушным пространством пролетал самолет RC-135W. Эта авиамашина вылетела с базы Милденхолл, расположенной в Великобритании, затем проследовала в воздушное пространство Эстонии и приблизилась к российскому кордону возле Ленинградской и Псковской области. Затем этот же авиаборт оказался в воздушном пространстве Польши и пролетел вдоль рубежей Калининградской области.

В этот же день с итальянской Сицилии беспилотник RQ-4B. Он несколько часов кряду мониторил с неба территорию вблизи линии разграничения на Донбассе, а также приблизился к границам между Луганской областью и Воронежской, ростовской и Белгородской областями РФ.
Дарья Светозарова
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