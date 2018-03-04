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| | В Китае скончался «русский» генерал, воевавший против союзников Гитлера

В Китае скончался «русский» генерал, воевавший против союзников Гитлера

Вчера, 19:06
4 марта в Китае сообщили о кончине генерала Народно-освободительной армии Китая Линь Ху. На момент смерти «русскому» генералу исполнилось 90 лет.

В Китае скончался «русский» генерал, воевавший против союзников Гитлера

 

Линь Ху ушел из жизни накануне вечером. Родился будущий военный в 1927 году в Харбине. Мать Линь Ху была россиянкой, а отец – жителем Поднебесной. Родителей мальчик лишился рано и был отдан на усыновление семье по фамилии Линь.

 

Солдатом НОАК он стал в 1938 году. Именно там командир и назвал его Линь Ху, что в переводе означает «лесной тигр». Военные действия застали будущего генерала в провинции Шаньдунь. Там Линь Ху сражался против Японии. В 1945 году, после разгрома противника, он вступил в Компартию Китая, а четыре года спустя Линь Ху закончил летное училище ВВС НОАК, и уже 1 октября того же года он участвовал в церемонии образования КНР. Его истребитель Р-51 торжественно пролетел над площадью Тяньаньмэнь.

На этом военные подвиги генерала не закончились. Уже в 1950 году в составе добровольцев боролся с американскими агресорами во время Корейской войны. На его счету несколько сбитых американских истребителей. 

В 1985 году Линь Ху получил должность замкома ВВС НОАК, а через три года стал генерал-лейтенантом авиации. Генерал попробовал себя и на политическом поприще. Он был депутатом Всекитайского собрания народных представителей.
Дарья Светозарова
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