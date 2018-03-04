На видео снята посадка крупнейшего авиалайнера в шторм в Британии

В Сети опубликовано снятое видео того, как авиалайнер Airbus A380 в условиях сильнейшего шторма сел в аэропорту Британии. Причиной непогоды стал холодный фронт, получивший название «Зверь с востока».

В Сети опубликовали видео удачной посадки одного из крупнейших в мире авиалайнеров Airbus A380 в британском аэропорту в условиях сильного шторма из-за циклона «Зверь с востока». Аэробус принадлежит компании Emirates. На видеоролике также сняты и другие самолеты, совершившие посадку в период с 1 по 2 марта текущего года.В подписи к видео отмечено, то в первые дни марта в Бирмингеме, где находимся аэропорт, стояла неблагоприятная погода, из-за которой на взлетно-посадочной полосе появилась слякоть, при этом дул сильный ветер и вместе со снегом. Причиной таких погодных изменений является пришедший в конце февраля в Великобританию сильный холодный циклон «Зверь с востока», который кроме того столкнулся с атлантическим штормом по имени «Эмма», появившемся в юго-западной части планеты.