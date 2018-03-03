Кадровый резерв вооруженных сил Украины превысил 150 тыс. человек

Степан Полторак, министр обороны Украины рассказал, что вооруженные силы страны насчитывают 255 000 человек. Глава военного ведомства также сообщил, что с прошлого года армия переведена на контрактный принцип комплектования.

Татьяна Преображенская

Кроме того, Степан Полторак рассказал, что на Донбассе, в зоне вооруженных действий находятся военнослужащие, набранные по контракту. Число добровольцев составляет 110 000 человек.Полторак также добавил, что для резерва вооруженных сил государства было подготовлено сто пятьдесят человек, с опытом боевых действий.Известно, что среди приоритетных направлений гособоронзаказа в ближайшее время станет обеспечение вооруженных сил страны такими необходимыми составляющими как: ракетная и бронетанковая техника, антиснайперские системы, а также беспилотные авиационные комплексы и средства противовоздушной обороны.