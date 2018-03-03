Трамп обещает кардинально изменить торговую политику США

Дональд Трамп считает проводимую прежними президентами США торговую политику глупой и обещает изменить ее. Об этом он написал в Twitter.

Никита Готский

Трамп обещает, что Штаты больше не станут вести торговую политику, позволявшей другим государствам длительные годы получать для себя немыслимый доход. По словам президента США, страна каждый год получает убытков на 800 миллиардов долларов по причине «очень глупых» торговых сделок. Он подчеркивает, что американские деньги и трудовые места предоставлялись другим странам, годами извлекавших выгоду за счет США. При этом он назвал своих предшественников «болванами», пообещав, что больше таких сделок власти совершать не будут.Ранее Трамп заявил о новых налогах для ЕС на алюминий и сталь. В Еврокомиссии пригрозили президенту ответными мерами.