Школьница из Китая спрыгнула из окна из-за домашнего задания

Инцидент произошел в первый день весны в Фучжоу. Девочка не смогла выполнит заданное в школе на дом задание и срыгнула из окна. Ее намерение увидели свидетели, прогуливавшиеся на улице. Люди незамедлительно вызвали спасателей, оперативно приехавших к дому, где проживает школьница. Один из спасателей взобрался на крышу помещения, дабы уговорит ребенка не совершать глупого поступка.
Школьница из Китая спрыгнула из окна из-за домашнего заданияВчера, 22:42
В Подмосковье в погоне за эффектным селфи девочка-школьница выпала из окна. Инцидент произошел в Малаховке (Люберцы).
Американский школьник пригрозил своему учителю расстрелом из-за домашнего задания. Мальчик учится в четвертом классе в учебном заведении штата Мичиган,
В Подмосковье школьница упала из окна во время фотосессии. Вследствие падения девочка скончалась.