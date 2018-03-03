Школьница из Китая спрыгнула из окна из-за домашнего задания

Юная школьница в Китае испугалась домашнего задания и решила спрыгнуть из окна. С такой информацией выступают местные издания.

Она получила повреждение уха, в настоящее время она находится в клинике. По словам родителей несчастной, у нее появился стресс из-за давления в учебном заведении. Ученица не смогла выполнить все домашние задания, заданные на период зимних каникул.

Никита Готский

Инцидент произошел в первый день весны в Фучжоу. Девочка не смогла выполнит заданное в школе на дом задание и срыгнула из окна. Ее намерение увидели свидетели, прогуливавшиеся на улице. Люди незамедлительно вызвали спасателей, оперативно приехавших к дому, где проживает школьница. Один из спасателей взобрался на крышу помещения, дабы уговорит ребенка не совершать глупого поступка.