Трамп угрожает ЕС налогом на автомобили

На своей странице в соцсети американский президент прокомментировал данные касательно вероятных действий Евросоюза ввести ответные меры на желание правительства США установить налог на сталь и алюминий. По словам Трампа, если ЕС будет и далее увеличивать и без того большие тарифы по отношению американских фирм, то в таком случае Штаты установят пошлину на импорт их транспортных средств. Также он заявил, что Европа сама мешает США реализовывать свои автомобили в пределах Евросоюза. Всему виной, как отметил президент, существенный дисбаланс в торговле. На своей странице в соцсети американский президент прокомментировал данные касательно вероятных действий Евросоюза ввести ответные меры на желание правительства США установить налог на сталь и алюминий. По словам Трампа, если ЕС будет и далее увеличивать и без того большие тарифы по отношению американских фирм, то в таком случае Штаты установят пошлину на импорт их транспортных средств. Также он заявил, что Европа сама мешает США реализовывать свои автомобили в пределах Евросоюза. Всему виной, как отметил президент, существенный дисбаланс в торговле.

Два дня назад Трамп заявил, что подпишет документ об увеличении пошлины на алюминий и сталь. В Европе уже обеспокоены «торговой войной», считая, что та никому не нужна.

Никита Готский

Дональд Трамп может ввести пошлину на автомобили из Европы, если ЕС станет повышать тарифы в отношении компаний из США. Об этом он сообщил в Twitter.