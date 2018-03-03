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| | Трамп угрожает ЕС налогом на автомобили

Трамп угрожает ЕС налогом на автомобили

Вчера, 22:22
Дональд Трамп может ввести пошлину на автомобили из Европы, если ЕС станет повышать тарифы в отношении компаний из США. Об этом он сообщил в Twitter.

Трамп угрожает ЕС налогом на автомобили

 

На своей странице в соцсети американский президент прокомментировал данные касательно вероятных действий Евросоюза ввести ответные меры на желание правительства США установить налог на сталь и алюминий. По словам Трампа, если ЕС будет и далее увеличивать и без того большие тарифы по отношению американских фирм, то в таком случае Штаты установят пошлину на импорт их транспортных средств. Также он заявил, что Европа сама мешает США реализовывать свои автомобили в пределах Евросоюза. Всему виной, как отметил президент, существенный дисбаланс в торговле.
 
Два дня назад Трамп заявил, что подпишет документ об увеличении пошлины на алюминий и сталь. В Европе уже обеспокоены «торговой войной», считая, что та никому не нужна.

Никита Готский
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