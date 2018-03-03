Трамп угрожает ЕС налогом на автомобили

На своей странице в соцсети американский президент прокомментировал данные касательно вероятных действий Евросоюза ввести ответные меры на желание правительства США установить налог на сталь и алюминий. По словам Трампа, если ЕС будет и далее увеличивать и без того большие тарифы по отношению американских фирм, то в таком случае Штаты установят пошлину на импорт их транспортных средств. Также он заявил, что Европа сама мешает США реализовывать свои автомобили в пределах Евросоюза. Всему виной, как отметил президент, существенный дисбаланс в торговле.
Трамп угрожает ЕС налогом на автомобилиВчера, 22:22
Американское торговое министерство предложило президенту США Дональду Трампу ввести пошлину на сталь и алюминий из РФ на уровне в 53%. Помимо России в списке
США могут ввести новый налог на импорт товаров из других стран в размере 5%. Данная инициатива принадлежит новому президенту Дональду Трампу.
Миллиардер Дональд Трамп, который баллотируется в президенты США, отметил, что после назначения его на данный пост будет рассмотрен выход страны из ВТО. Помимо